Разбитые автомобили провезут по улицам в шести округах Подмосковья в День памяти жертв ДТП

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отметят в Подмосковье в третье воскресенье ноября. В преддверие его сотрудники региональной Госавтоинспекции запланировали встречи в автошколах, с таксистами и водителями общественного транспорта.

Помимо этого, автоинспекторы проведут встречи с детьми, которые пострадали в результате ДТП, рассказали в ведомстве.

Источник фото: instagram.com/50gibdd.mo/

На дорогах в Можайске, Пушкине, Щелкове, а также Раменском, Орехово-Зуевском и Богородском городских округах пройдет акция с проездом тематических инсталляций — машин, разбитых в авариях.

Источник фото: instagram.com/50gibdd.mo/

В Госавтоинспекции обратили внимание, что благодаря принимаемым мерам и комплексному подходу к повышению уровня безопасности дорожного движения, в Подмосковье сейчас наблюдается устойчивая тенденция сокращения всех основных показателей аварийности на дорогах.