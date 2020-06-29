«Раз и навсегда прекратить избавляться от «просрочки». В Госдуме разработали законопроект о переработке продуктов

В Госдуме разработали законопроект о переработке просроченных пищевых продуктов. Депутаты предлагают отдавать некачественные товары и те, у которых истек срок годности, на корм животным, а также перерабатывать в удобрения или биогаз.

Источник фото: администрация города Королев

Как отметила председатель Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, «сейчас в стране ищут новые способы максимально снизить процент захоронения отходов, в данном случае — продуктов питания».

«Законопроектом предлагается использовать в обороте некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия, которые возможно переработать. Организациям, утилизирующим подобные отходы, будет предоставлено право — нести расходы на экспертизу, хранение, перевозку, утилизацию или уничтожение некачественных продуктов», — сказала Алла Полякова.

По словам Поляковой, законопроектом также исключается возможность переработки некачественных и опасных пищевых продуктов для людей. Депутат уверена, что данный вопрос необходимо проконтролировать, чтобы недобросовестные игроки на рынке не воспользовались новыми возможностями в корыстных целях и не навредили здоровью людей.

Нужно сделать все, чтобы качественные продукты, которые завтра уже по сроку годности должны поехать на полигон, могли попасть в руки нуждающихся людей. А та просрочка, которую уже нельзя потреблять, должна максимально перерабатываться, а не захораниваться Алла Полякова председатель Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию

«Мы понимаем, что нужно раз и навсегда прекратить избавляться от „просрочки“, просто уничтожая ее или захоранивая на полигоне. Около трети произведенных пищевых продуктов просто выбрасывается — и это колоссальная нагрузка на экологию», — добавила Полякова.

По мнению депутата, в этом направлении законотворческую деятельность необходимо продолжать.

«Можно стимулировать с помощью налоговых и иных льгот рестораны, кафе, кондитерские и магазины отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность. Во Франции, например, на законодательном уровне закреплена обязанность магазинов бесплатно отдавать благотворительным организациям непроданные продукты, которые еще можно употреблять в пищу. Это хороший опыт, который можем перенять».