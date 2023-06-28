28 июня 2023, 18:16
«Расцвел в новом здании». Андрей Воробьев рассказал о второй жизни музыкального колледжа в Пушкино
Губернатор Воробьев: музыкальный колледж в Пушкино расцвел после ремонта
Губернатор Андрей Воробьев посетил музыкальный колледж имени Прокофьева в Пушкино, который восстановили в 2020 году после пожара в 2016. В новом здании училище расцвело, сюда приходят новые ребята и обновляются программы обучения.
«Мы в Пушкино, где сегодня с отчетом выступает глава Максим Красноцветов. Собрались в особенном для нас всех месте — Музыкальном колледже имени Прокофьева. Я помню сколько людей пришли к сгоревшему зданию в 2016 году. Это была трагедия для педагогов, учеников и родителей», — отметил Воробьев.
В 2020 году колледж восстановили: построили современное здание, куда также перевели музыкальную школу, сделали ремонт и закупили инструменты.
За счет регионального бюджета училище укомплектовали роялями, флейтами, скрипками, а также современным цифровым оборудованием.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
Реклама
Реклама