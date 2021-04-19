Рассрочкой на оплату доначисления за отопление воспользовались более 180 тысяч жителей Подмосковья

В Московской области свыше 180 тысяч жителей воспользовались рассрочкой на оплату доначисления за отопление. Об этом рассказали в пресс-службе ЖКХ Подмосковья.

«В апрельском едином платежном документе была отображена первая из трех частей доначислений за фактическое отопление. Вторая и третья часть будет отображена, соответственно, в майском и июньском ЕПД», — рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Московской области.

Он уточнил, что при получении платежной квитанции с доначислением по услуге «отопление» у собственника квартиры будет три месяца для оплаты. В это время не будут насчитывать пени.

Общую сумму доначислений в платежках в графе «перерасчеты» поделили на три равные части. Рассрочку предоставляют собственникам автоматически, так как заявку подает управляющая компания.

Снизить финансовую нагрузку на жителей по оплате коммунальных услуг поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вопросом предоставления рассрочки занялось Министерство ЖКХ Подмосковья.

Доначисления произвели в этом году из-за холодной зимы. Их сделал единый расчетный центр тем жителям, которые оплачивают услугу теплоснабжения равными суммами по 1/12 и имеющим в своем доме общедомовые приборы учета тепла.

Подробную информацию об оплате услуг и историю оплат можно посмотреть личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в сервисе «Умная платежка».