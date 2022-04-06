Закон об увеличении финансирования на жилье сиротам рассмотрят в Подмосковье

Мособлдума рассмотрит законопроект об увеличении финансирования на жилье сиротам. Об этом рассказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что помочь детям, оставшимся без родителей, — обязанность правительства.

Но важно, чтобы жилье было качественным. Мы видим, что экономическая ситуация такова, что цены на строительство домов выросли Игорь Брынцалов.

Однако, по его словам, нельзя допускать, чтобы дети долго ждали жилье в очереди.

«Поэтому мы меняем порядок расчета субвенций, благодаря чему мы сможем увеличить финансирование», — объяснил Брынцалов.

До конца 2022 года в Подмосковье запланировали выдать жилье 834 сиротам.

Ранее Подмосковье назвали лидером по устройству сирот в семьи. Уходящий год стал последним, когда здесь работали детские дома. Их не осталось, ведь ребята обрели приемных родителей.