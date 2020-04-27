«Это на самом деле война». Рассказ врача, лечившего от коронавируса и попавшего в реанимацию в Подмосковье

Во всем мире врачи сейчас на передовой сражаются с коронавирусом. Помогая своим пациентам, они сами нередко заражаются. В такой ситуации оказался анестезиолог-реаниматолог одной из столичных больниц Рубен Акопян. Он попал в реанимацию госпиталя Лапина и уже идет на поправку, за что благодарит своих подмосковных коллег. «360» удалось побеседовать с ним.

Это не просто усталость

Рубен Акопян лечил пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Но сам не сразу понял, что тоже заболел. Сперва врач решил, что недомогание возникло у него из-за сильной усталости — работать в больнице приходилось по 12 часов в день.

«Это была суббота или воскресенье, я был дома. У нас была тяжелая рабочая неделя, и я посчитал, что просто устал и чувствую себя неважно. Но когда температура поднялась до 38,5, я понял, что это уже не усталость, а заболевание», — рассказал он.

Акопян попал в госпиталь в подмосковном Лапине 21 апреля. Там он оказался не сразу, а лишь когда состояние начало ухудшаться — сперва лечился в другом стационаре.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Акопян находится в реанимационном отделении, однако чувствует себя уже гораздо лучше.

«У меня нет высокой температуры, дыхательной недостаточности, я спокойно себя обслуживаю. Появился аппетит, есть ощущение запахов. Я значительно лучше себя чувствую по сравнению с тем, что было, когда я сюда поступал», — рассказал он.

«Понял: стоит вопрос жизни и смерти»

Улучшилось не только общее состояние, но и эмоциональный настрой — пропали подавленность, апатия и слабость, появилось желание разговаривать с людьми. Уже после общения с нашим корреспондентом Рубена Акопяна перевели в стационарное отделение. Однако такой оптимистичной ситуация была не всегда. Когда симптомы не проходили, а болезнь набирала обороты, у Рубена возникали опасения за свою жизнь.

По мере того, как интоксикация нарастала, понимал, что все тяжелее и тяжелее с ним бороться. И начал понимать, что стоит вопрос уже о жизни и смерти — когда нарастает интоксикация, когда ты видишь, что терапия не всегда адекватна Рубен Акопян.

Он подчеркнул, что состояние стабилизировалось лишь благодаря правильной терапии, которую назначили лечащие врачи. Результат действительно впечатляет — состояние Рубена значительно улучшилось всего за несколько дней, и «это однозначно их заслуга».

Это на самом деле война

Все время, что Рубен провел в подмосковном госпитале в Лапине, он тесно общался со своим лечащим врачом. Каждое утро к нему заходит заведующий отделением и рассказывает об изменениях в его состоянии за последние сутки. Пациент подчеркнул, что считает своих подмосковных коллег, как и других врачей, которые борются с COVID-19, настоящими героями.