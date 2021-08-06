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    06 августа 2021, 18:02

    Расширенную диспансеризацию для переболевших ковидом запустили в Дубне

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В Дубне разработали программу для тех, кто переболел коронавирусом. Желающие могут пройти расширенную диспансеризацию.

    Расширенную диспансеризацию для переболевших ковидом запустили в Дубне

    В горбольнице для переболевших выделен отдельный кабинет — чтобы пациентам было максимально комфортно. Без очередей и без риска получить инфекцию.

    «Предложена схема — что делать на 1-м этапе и что — на втором, когда люди уже сдают все анализы и при необходимости лечащий врач дополняет второй этап. КТ проводится, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся легкие», — рассказала заведующая поликлиникой Дубненской городской больницы Ирина Лебедева.

    Расширенную диспансеризацию для переболевших ковидом запустили в Дубне | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Пока в наукограде расширенную диспансеризацию прошли 40 человек, основной наплыв врачи ожидают после сезона отпусков.

    Дубна несколько позже реагирует на ситуацию, потому что мы чуть удалены и у нас чуть позже растет заболеваемость и чуть позже начинает спадать, но все же заболеваемость стала меньше, чем месяц назад

    Алексей Осиповглавный врач Дубненской городской больницы
    Расширенную диспансеризацию для переболевших ковидом запустили в Дубне | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Месяц назад в Дубне был и пик вакцинации. Ежедневно медики прививали 400 человек. Сейчас наплыв на первую вакцину спал в два раза.

    В городе уже привили 23,5 тысячи человек. Это 64% при необходимых 60.