Расширенную диспансеризацию для переболевших ковидом запустили в Дубне

В Дубне разработали программу для тех, кто переболел коронавирусом. Желающие могут пройти расширенную диспансеризацию.

В горбольнице для переболевших выделен отдельный кабинет — чтобы пациентам было максимально комфортно. Без очередей и без риска получить инфекцию.

«Предложена схема — что делать на 1-м этапе и что — на втором, когда люди уже сдают все анализы и при необходимости лечащий врач дополняет второй этап. КТ проводится, чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся легкие», — рассказала заведующая поликлиникой Дубненской городской больницы Ирина Лебедева.

Источник фото: телеканал «360»

Пока в наукограде расширенную диспансеризацию прошли 40 человек, основной наплыв врачи ожидают после сезона отпусков.

Дубна несколько позже реагирует на ситуацию, потому что мы чуть удалены и у нас чуть позже растет заболеваемость и чуть позже начинает спадать, но все же заболеваемость стала меньше, чем месяц назад Алексей Осипов главный врач Дубненской городской больницы

Источник фото: телеканал «360»

Месяц назад в Дубне был и пик вакцинации. Ежедневно медики прививали 400 человек. Сейчас наплыв на первую вакцину спал в два раза.

В городе уже привили 23,5 тысячи человек. Это 64% при необходимых 60.