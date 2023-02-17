Подмосковье 17 февраля 2023, 12:03 Расширение индустриального парка в Орехово-Зуеве создаст 50 рабочих мест

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В индустриальном парке «Кабаново» Орехово-Зуева расширяют площади за счет строительства двух производственно-складских корпусов. Площадь каждого объекта составит около 1,5 тысячи квадратных метров.

В проект, который позволит создать более 50 новых рабочих мест, инвестируют 100 миллионов рублей.

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«Планируется, что один из строящихся производственно-складских корпусов пойдет под расширение производства действующего резидента индустриального парка. Второй корпус пока свободен», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Предполагается, что до 2025 года в развитие индустриального парка вложат более 800 миллионов рублей, что позволит создать 150 новых рабочих мест.

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