Расселение ветхого жилья и преображение набережной. Солнечногорцам рассказали, как изменится жизнь в округе

Жильцов аварийных домов микрорайона Центральный в Солнечногорске расселят. Такое обещание дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с сотрудниками местного завода. Работу завершат не позднее 2021 года.

Квартиры смогут получить жильцы 17 бараков на улицах Безверхова, Сенежской и Банковской. В течение ближайших трех лет расселят ветхие дома в Колтышеве, Поварове, Поваровке, Радумле и Солнечногорске. В прошлом году заветные ключи получили уже 88 человек, проживавших в аварийных условиях на улице Крупской и в переулке Механизаторов.

«У нас в Солнечногорске, наверное, один из самых чувствительных вопросов — расселение в микрорайоне Центральный. Знаю, что там аварийное, ветхое жилье. Есть программа, и я надеюсь, что скоро мы поставим в этой теме жирную точку. Наша задача, конечно, — Центральный расселить. Чувствую за это ответственность», — сказал Андрей Воробьев.

Всего же за 2020 год из аварийных домов Подмосковья планируют переселить в новое комфортабельное жилье около трех тысяч человек.

На встрече с работниками Солнечногорского механического завода губернатор региона ответил на их вопросы. Так, говорили и о проблемных управляющих компаниях. Жительница Андреевки пожаловалась на «Капитал Инвест». Вблизи дома постоянная лужа, которую не убирают. Есть проблемы и с отоплением. Глава Солнечногорска Владимир Слепцов пообещал, что разбирательства с компанией завершат в самое ближайшее время. Серьезные замечания в ее адрес сотрудники Госжилинспекции делали не один раз.

Затронули на встрече и тему благоустройства. Особенно остановились на набережной озера Сенеж. Осенью прошлого года завершили вторую очередь ее преображения. Общественное пространство даже вошло в перечень лучших проектов на мировом уровне. Теперь же работа в этом направлении продолжится: в 2020-м приступят к третьей очереди.

«У нас в области большая программа по благоустройству. Каждый год мы открываем порядка 50-60 объектов. Цель заключается в том, чтобы в каждом городе можно было безопасно погулять и хорошо провести время, будь то парк, сквер или набережная, чтобы было комфортно и спортом заниматься, и просто дышать свежим воздухом. Мы в прошлом году начали большую работу по набережной. Она будет продолжена и дальше», — сказал губернатор.

Набережную продлят до Мастерской управления «Сенеж». А объекты, которые разместят вдоль озера, выбирали сами жители на интернет-портале «Добродел».