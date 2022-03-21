Расселение из аварийного жилья в Подмосковье пройдет по плану

В Подмосковье продолжается реализация большой программы по расселению из аварийного жилья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу, чтобы люди как можно быстрее смогли переехать в новые комфортабельные квартиры.

Воробьев в ходе совещания с зампредами напомнил, что для поддержки переселенцев из аварийного жилья в этом году в Подмосковье ввели новую меру поддержки — денежный сертификат.

Губернатор анонсировал выступление министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева с докладом о ходе реализации программы.

«Люди ждут, когда переедут в комфортабельные квартиры. Сегодня прошу доложить, как работает денежный сертификат, который мы предусмотрели для более быстрого переезда в комфортабельное жилье», — сказал Воробьев.

Люди, которые попали в программу расселения в Подмосковье, теперь могут получить денежный сертификат. Субсидия составляет 84 тысячи рублей за каждый квадратный метр. На эти деньги они могут самостоятельно приобрести квартиру, не дожидаясь, пока расселят дом.