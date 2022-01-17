Застройщики Подмосковья смогут онлайн рассчитать количество положенных для их проектов проверок

Умную систему внедрили в Главгосстройнадзоре Подмосковья. Теперь застройщики могут посчитать количество положенных для их проектов проверок с помощью онлайн-калькулятора.

Теперь застройщикам удастся самостоятельно посчитать число ожидающихся проверок еще на этапе проектирования. Об этом рассказал министр государственного надзора в строительстве Подмосковья Артур Гарибян.

Сначала нужно будет заполнить анкету и выбрать параметры объекта. Система автоматически посчитает количество баллов. В результате станет известно число проверок.

Наша задача — поддержать бизнес Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что надзор за качеством строительства остается на особом контроле.

Онлайн-калькулятор доступен по ссылке. Он точно рассчитает, сколько проверок Главгосстройнадзор организует за период строительства.