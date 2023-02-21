Подмосковье 21 февраля 2023, 22:52 Расписание ряда поездов 4 направлений МЖД изменится в марте

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В марте этого года график поездов Савеловского, Белорусского, Киевского и Казанского направлений Московской железной дороги изменится. Корректировки внесут из-за развития инфраструктуры, сообщили в Минтрансе Московской области.

Изменения в расписании составов на Савеловском и Белорусском направлениях произойдут из-за реконструкции остановочного пункта Лианозово. Там строят первую платформу, позднее приступят к возведению второй.

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Технологические «окна» запланировали с 28 февраля по 31 марта, за исключением воскресений, с 22:25 до 06:00. Во время работ движение поездов на перегоне Марк — Бескудниково организуют по одному пути в реверсивном режиме. Из-за этого у некоторых электричек изменится или укоротится маршрут, некоторые составы выведут из графика.

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На Киевском направлении будут собирать пролетное строение моста-конкорса длиной 50 метров на остановочном пункте Поклонная. Технологические «окна» назначили на период с 28 февраля по 25 марта с 22:25 до 06:15.

На Казанском направлении на перегоне Воскресенск — Шиферная специалисты проведут ремонтно-путевые работы. Также на участках Люберцы-1 — Раменское и Раменское — Бронницы обновят объекты электроснабжения. Работы запланировали на 2-3, 5-6 и 6–7 марта, преимущественно ночью. Из-за этого расписание ряда поездов скорректируют.

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