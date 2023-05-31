Подмосковье 31 мая 2023, 23:19 Расписание пригородных поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении изменится в июне Минтранс Подмосковья

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График движения электричек на МЦД-1 и Савеловском направлении скорректируют на время строительства ТПУ «Лианозово». Работы проведут с 5 по 29 июня вечером и ночью, сообщили в минтрансе Московской области.

Пути будут закрывать поочередно на участке от Бескудниково до Лобни.

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«Интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 — до 20 минут, после 22:00 — до 1 часа. После 22 часов часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни», — уточнили в министерстве.

Также будут курсировать по измененному расписанию аэроэкспрессы до Шереметьева ранним утром и поздним вечером. В аэропорт можно попасть автобусом от станции метро «Ховрино».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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