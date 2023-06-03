Подмосковье 03 июня 2023, 04:30 Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится в июне Московско-Тверская пассажирская компания

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С 5 по 30 июня специалисты проведут работы по модернизации станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3. Из-за этого график курсирования электричек Ленинградского направления скорректируется, сообщили в минтрансе Московской области.

В будние дни пригородные поезда будут следовать по измененному расписанию на отрезках пути Москва — Тверь и Москва — Конаково. Некоторые электрички отменят. Интервалы движения увеличат: в часы пик — до 20 минут, в обед в сторону Москвы — до двух часов.

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В период с 10:30 до 14:00 из столицы составы не будут следовать. После 20:00 интервалы увеличат до 40 минут.

«Часть поездов будет следовать от/до станций Сходня и Химки, часть проследует с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала», — уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3.

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