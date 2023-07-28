Подмосковье 28 июля 2023, 19:58 Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 29 по 31 июля Московско-Тверская пассажирская компания

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Расписание электричек Ленинградского направления скорректируют с 29 по 31 июля из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры для подготовки к запуску МЦД. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МТППК.

В субботу и воскресенье в экспрессах можно будет проехать по обычным билетам. Поезда на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково будут курсировать по скорректированному расписанию. Часть из них отменят. Интервалы между составами до Ленинградского вокзала — до 1,5 часов, до Грачевской — до получаса.

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«Вечером в субботу и воскресенье с 21:00 до 23:47 не будет движения поездов от/до Ленинградского вокзала, интервалы от/до Грачевской увеличены до двух часов. Часть поездов проследует от/до станций Сходня, Химки, Грачевская. Часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Крюково», — уточнили в ведомстве.

В понедельник, 31 июля, с утра до 10 часов увеличатся интервалы между электричками. До Ленинградского вокзала пауза составит 30 минут, до Грачевской станции — до 20 минут. Некоторые составы проследует от и до станций Сходня, Химки и Грачевская. Ряд поездов пропустят остановки на участке от Ленинградского вокзала до Крюково.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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