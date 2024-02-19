Подмосковье 19 февраля 2024, 16:42 Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится с 23 по 25 февраля ЦППК

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Расписание некоторых пригородных поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится с 23 по 25 февраля. В этот период пройдет переключение на цифровую систему управления движением участка Подмосковная — Москва-Пассажирская-Курская.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонтные работы по замене напольного оборудования железнодорожной автоматики, а также программного обеспечения на трех станциях — Рижской, Каланчевской и Подмосковной начнутся с 18:20 23 февраля и продлятся до 6:05 25 февраля.

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24 февраля с 1:00 до 15:00 временно приостановят движение поездов по первому и второму главным путям на участке, а после 15:00 движение запустят по одному пути.

У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченному маршруту — на Рижском направлении до Стрешнево, Красного Балтийца и Тушино, на Курском — до Курского вокзала. Часть поездов выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

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