Подмосковье 26 апреля 2023, 15:01 Расписание пригородных электричек МЖД частично изменится в конце апреля и мае АО "Центральная ППК"

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Расписание движения пригородных поездов на четырех направлениях изменится с 29 апреля по 27 мая, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области. Будут отменены некоторые рейсы на Горьковском, Рижском, Курском и Казанском направлениях.

На Горьковском направлении МЖД в ночное время специалисты будут проводить подготовку поверхности для укладки новых путей на станциях Железнодорожная с 29 апреля по 27 мая, и Москва-Курская со 2 по 9 мая. Также на этих остановочных пунктах проводится строительство новых платформ и пешеходных переходов. В связи с работами часть рейсов до станций Нижегородская, Железнодорожная, Захарово, Фрязево, Электрогорск и Крутое будут отменены. Также в ночные часы некоторые поезда проследуют без остановок на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино.

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Изменения в расписании рейсов Курского направления связаны с заменой двух стрелочных переводов на станции Царицыно. Работы будут проводится с 29 апреля по 2 мая в период с 22:30 до 8:30 утра. Из графика будет выведено ряд электричек на участке Подольск — Нахабино, поезда на Курском и Рижском направлении проследуют по укороченному маршруту.

Ремонтно-путевые работы запланированы на Казанском направлении в будни дни со 2 по 19 мая на участках Шиферная — Пески, Шилово — Шелухово, Кораблино — Ряжск-1 и Кораблино — Чемодановка. В связи с этим некоторые рейсы будут отменены на маршрутах Москва — Ипподром, Ипподром — Виноградово — Шиферная, 88 км — Пески — Голутвин. Кроме того, с 10 по 12 и с 15 по 19 мая убраны из расписания несколько электричек Рязань-2 — Ряжск-1, а 3 мая отменена часть экспрессов Москва — Раменское.

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