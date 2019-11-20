Расписание пригородных экспрессов изменится на четырех подмосковных направлениях

Расписание поездов-экспрессов на Белорусском, Савеловском, Рижском и Курском направлениях изменится с 21 ноября.

Так, отменят некоторые фирменные экспрессы Савеловского направления, экспрессы на маршрутах Москва-Дмитров-Москва и Москва-Лобня-Москва. У фирменных экспрессов на Савеловском направлении появятся остановки на станциях Долгопрудная и Окружная.

А у экспрессов Белорусского направления, наоборот, исчезнут остановки на станциях Беговая и Фили. Сквозное движение экспрессов по Белорусскому и Савеловскому направлениям отменят.

На Курско-Рижском направлении из расписания пропадет ряд экспрессов и изменится время отправления некоторых поездов. Фирменные экспрессы Курского направления вместо станции Царицино будут останавливаться на остановочном пункте Текстильщики.

Обновленное расписание можно посмотреть в разделе «Расписание и билеты» на официальном сайте ЦППК. В связи с изменением расписания билеты на фирменные экспрессы можно сдать в кассах или на официальном сайте ЦППК не позднее, чем за два часа до отправления без сервисного сбора.

ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и напоминает, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.