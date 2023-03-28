Подмосковье 28 марта 2023, 12:22 Расписание поездов ЦППК на Савеловском и Белорусском направлениях временно изменится в ночь на 1 апреля АО "Центральная ППК"

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График движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях изменится в ночь с 31 марта на 1 апреля. Это нужно для реконструкции центрального участка МЦД-1.

С 22:00 31 марта до 5:40 1 апреля изменится расписание пригородных поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях. Работы, необходимые для запуска МЦД-4, проведут во время наименьшего пассажиропотока.

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На участке от Савеловского до Белорусского вокзалов не будет движения поездов. Составы проследуют только до вокзалов: на Савеловском направлении — до Савеловского, на Белорусском направлении — до Белорусского.

Интервалы движения будут увеличены до 20–30 минут, а часть поездов выведут из графика. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании ЦППК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2023 года благоустроят территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4.

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