Подмосковье 22 августа 2023, 20:03 Расписание поездов ЦППК изменится на Горьковском направлении 26 и 27 августа Минтранс Подмосковья

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График курсирования электричек ЦППК на Горьковском направлении изменится 26 и 27 августа. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В эти дни будут проводить работы по реконструкции Курского вокзала в рамках подготовки к запуску МЦД-4.

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«С 2:10 26 августа до 4:30 27 августа не будет движения пригородных поездов на участке Курский вокзал — Нижегородская (в обе стороны). Поезда проследуют от/до станции Нижегородская с интервалами движения, увеличенными до 20-30 минут», — уточнили в министерстве.

Некоторые электрички отменили остановки на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино и Чухлинка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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