Подмосковье 03 марта 2023, 17:09 Расписание поездов Савеловского и Казанского направлений временно изменили в Подмосковье

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Жителей Подмосковья проинформировали о временных корректировках расписания поездов Савеловского и Казанского направлений. Изменения связаны с модернизацией инфраструктуры.

С 6 по 31 марта на Савеловском направлении в будние дни, с 10:50 до 14:30, на участке Каналстрой — Вербилки будет проводиться модернизация объектов энергообеспечения.

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В связи с этим из расписания выведут пригородные поезда № 6351 и № 6304, электрички № 6908 и № 6909, а также поезда № 6120 и № 6375.

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На Казанском направлении с 15 по 17, с 19 по 23 и 26 марта в ночные часы будут вестись комплексные работы по развитию инфраструктуры на нескольких участках. Модернизация затронет в частности перегон Шиферная — Пески и Люберцы — Бронницы.

На этом фоне у некоторых электричек скорректируют время отправления и прибытия, а также количество остановок. С 15 по 16 и с 20 по 23 марта из расписания выведут поезд № 6769 и отменят электричку № 6768 на участке Фаустово — Шиферная.

Пассажиров просят внимательно ознакомиться с изменением в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с пассажирами электрички, следующей от станции Лесной Городок до Апрелевки. Во время поездки местные жители рассказали о проблемах в сфере благоустройства, транспорта и здравоохранения, а также поделились пожеланиями по поводу решения этих вопросов.

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