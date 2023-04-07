Подмосковье 07 апреля 2023, 02:30 Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится в апреле АО «Центральная ППК»

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Движение поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится. График скорректируют с 8 по 10 апреля.

«8-9 и 9–10 апреля с 17:00 до 5:00 для работ по модернизации системы управления движением на станции Подмосковная ограничено движение на участке Тушино — Рижская. Вечером и ночью с субботы на воскресенье будет закрыт путь в Москву, с воскресенья на понедельник — из Москвы», — сообщили в минтрансе Подмосковья.

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С 17:00 на диаметрах некоторые поезда выведут из расписания. Интервалы увеличат до часа.

На Рижском направлении на отрезке Нахабино — Тушино/Трикотажная время между составами составит около 40-50 минут, а на участке Тушино — Площадь трех вокзалов — примерно час.

Часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до станций Трикотажная и Тушино.

«На Курском направлении часть поездов будет следовать до станций Курский вокзал и Площадь трех вокзалов. Интервалы движения увеличены до 20-30 минут», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе.

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