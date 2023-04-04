Подмосковье 04 апреля 2023, 12:33 Расписание поездов на МЦД-2 изменится в выходные Источник: "Московская Железная дорога"

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В ближайшие выходные расписание поездов Рижского и Курского направлений МЖД и МЦД-2 изменят из-за перевода на цифровое управление движения участка Красный Балтиец — Стрешнево. Заершить работы планируют 10 апреля.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, новая система управления движением позволит повысить эффективность работы в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов.

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В выходные с 10:00 8 апреля до 04:30 10 апреля 50 стрелочных переводов и 135 светофоров переведут на микропроцессорную систему, поэтому движение поездов будет открыто только на одном пути. Некоторые поезда выведут из расписания, а часть перейдет на укороченный маршрут. Также ряд электричек изменит время отправления и прибытия, а также число остановок.

Узнать новое расписание можно на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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