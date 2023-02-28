Подмосковье 28 февраля 2023, 12:00 Расписание поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении временно изменится в марте

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Жителей Подмосковья информируют о том, что с 1 по 31 марта расписание поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении временно изменено. Корректировки связаны со строительством транспортно-пересадочного узла «Лианозово».

Ежедневно в марте с 22:25 до 06:00 на 7,5 часов будет закрыт путь из Москвы на участке Бескудниково — Лобня. В это время поезда будут следовать в реверсивном режиме. На Савеловском направлении с 19:00 до 22:00 часов интервалы движения увеличат до 20 минут, после 22:00 — до 1 часа. Отмечается, что на Белорусском направлении интервалы сохранены.

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Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

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