Подмосковье 05 апреля 2023, 12:30 Расписание поездов на МЦД-1 и Савеловском направлении изменится в апреле АО "Центральная ППК"

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График движения поездов на Савеловском направлении и МЦД-1 изменится в апреле из-за строительства ТПУ «Лианозово». Работы будут проводить в выходные дни, когда пассажиропоток минимальный.

Как рассказали в Минтрансе, с 17:30 8 апреля до 05:30 9 апреля, а также 22 и 23 апреля в эти же часы будет закрыт путь в Москву на участке Марк — Бескудниково. Поезда будут ходить в реверсивном режиме.

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После 17:00 в субботу на Савеловском направлении интервалы движения увеличат до 40 минут, а после 23:00 до часа. Остановки некоторых поездов скорректируют на участке Дегунино — Лобня.

Узнать обновленное расписание можно в мобильном приложении ЦППК и на сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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