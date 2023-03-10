Подмосковье 10 марта 2023, 15:01 Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится 11 и 12 марта из-за ремонта станции Крюково

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Модернизация железнодорожной станции Крюково изменит расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении 11 и 12 марта. Об этом сообщил минтранс Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).

Пригородные поезда на участках Москва — Тверь (Конаково) будут ходить по скорректированному расписанию. Изменения коснутся выходных дней.

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Следить за изменениями и приобретать билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте МТППК.

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