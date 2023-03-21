Подмосковье 21 марта 2023, 13:54 Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях временно изменится в конце марта

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В конце марта изменится расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

С 21:00 24 марта до 05:00 25 марта будут реконструировать участок Рижская — Площадь трех вокзалов. Работы проведут в рамках подготовки к запуску МЦД-4.

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Во время ремонта электрички не будут курсировать на участке от Курского вокзала до Стрешнево и Красного Балтийца в обоих направлениях.

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На участке от Гражданской до Площади трех вокзалов не будет движения в обоих направлениях. Станции Гражданская, Дмитровская, Марьина Роща, Рижская, Площадь трех вокзалов станут временно недоступны для пассажиров. Поезда будут ходить только до станций Стрешнево, Красный Балтиец и Курского вокзала.

На Рижском направлении интервалы движения поездов увеличат до получаса, на Курском — до 15-20 минут.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года. Третий диаметр запустят в августе, четвертый — в сентябре.

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