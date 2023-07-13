Подмосковье 13 июля 2023, 17:41 Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД изменится с 16 июня МТДИ МО

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График движения поездов на МЦД-2 изменится на Курском и Рижском направлении с 16 июля. Это необходимо для подключения микропроцессорной централизации в границах станции «Площадь трех вокзалов».

Путь на Нахабино на участке от Рижской до Курской закроется с 05:00 до 20:00 16 июля. В этом время поезда будут следовать в обе стороны на участке по пути на Подольск. Интервалы движения на центральном участке от Рижской до Курской увеличатся до одного часа.

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Также в ведомстве добавили, что на Рижском направлении интервалы движения увеличатся до 30-40 минут, а часть поездов проследует от и до станции Стрешнево.

Интервалы на Курском направлении увеличатся до 30 минут, а часть поездов со стороны Подольска проследует от и до Царицына, Перервы и Курского вокзала.

Узнать актуальное расписание поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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