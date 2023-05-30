Подмосковье 30 мая 2023, 20:27 Расписание поездов на Киевском направлении изменится в начале июня АО «Центральная ППК»

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С 2 по 5 июня расписание поездов на Киевском направлении изменится. Корректировки произойдут из-за модернизации инфраструктуры в рамках подготовки к МЦД-4, сообщили в минтрансе Подмосковья.

«В пятницу и субботу до 16:00 будут поочередно закрыты три пути на участке от Киевского вокзала до Солнечной. Поезда будут ходить по оставшимся двум путям. Также в субботу на участке от Апрелевки до Крекшино будет закрыт путь на Москву, в воскресенье — из Москвы. Поезда будут двигаться здесь в реверсивном режиме», — уточнили в ведомстве.

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Также 2, 3 и 4 июня отменят ряд электричек на Киевском направлении. Утром пятницы и до обеда интервалы движения сохранятся. После обеда до вечера они увеличатся до получаса.

В субботу с начала движения и до 11:00 поезда будут курсировать с интервалами до двух часов, После этого времени и в воскресенье — до часа.

Некоторые поезда проследует с корректировкой остановок на участке от Киевского вокзала до Апрелевки. Время отправления первых и последних электричек также изменится.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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