Подмосковье 26 июля 2023, 14:05 Расписание поездов на Казанском направлении МЖД изменится 29 и 30 июля Минтранс Подмосковья

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Расписание поездов на Казанском направлении МЖД изменится 29 и 30 июля. Часть из них отменят, а другие изменят маршрут следования.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, расписание изменится с 02:00 29 июля до 02:00 30 июля. Интервалы движения увеличатся до 20 минут, часть поездов проследуют от и до станции Перово.

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В ведомстве добавили, что добраться до центра можно через альтернативные маршруты. Так, на станции Косино Казанского направления можно пересесть на одноименную станцию Некрасовской линии метро, а затем доехать до Нижегородской и пересесть на Большую кольцевую линию. Также со станции Косино есть пересадка на станцию Лермонтовский проспект Таганско-Краснопресненской линии.

В эти дни будет закрыт путь на Москву на участке от Казанского вокзала до станции Перово. Это необходимо для подготовки к запуску МЦД-3. График движения можно посмотреть на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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