Подмосковье 30 мая 2023, 09:26 Расписание поездов на Горьковском направлении МЖД изменится со 2 по 5 июня АО «Центральная ППК»

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Движение некоторых поездов на Горьковском направлении МЖД изменится 2–5 июня. Это связано с работами по укладке стрелочных переводов в рамках подготовки станции к МЦД-4.

Как рассказали в Минтрансе, движение поездов по первому главному пути на участке Реутово — Железнодорожная ограничит с 23:50 2 июня до 3:50 5 июня. Поезда сторону Москвы будут ходить по третьему главному пути.

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Электрички до Москвы 3 и 4 июня будут двигаться без остановок на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское. Часть рейсов выведут из расписания, а интервалы движения увеличатся до 30-40 минут.

Узнать подробнее об актуальном расписании поездов можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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