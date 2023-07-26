Подмосковье 26 июля 2023, 14:10 Расписание поездов на D1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится в конце июля и августе Минтранс Подмосковья

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График движения поездов на направлениях D1, Белорусском и Савеловском скорректируют движение поездов. Изменения внесут в расписание в конце июля, они будут действовать также в августа, сообщили в Минтрансе Московской области.

На участке от Савеловского вокзала до Бескудниково будут проводить работы по сдвижке пути 29–30 июля. По этой причине изменится курсирование электричек.

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«В субботу и воскресенье, с 3:00 29 июля до 3:00 31 июля, будет закрыт путь из Москвы на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково. Поезда будут ездить здесь по пути на Москву», — уточнили в ведомстве.

Часть составов выведут из расписания, у других интервал увеличится до 1,5 часа, а некоторые проследуют по участку с пропуском остановок. Также изменилось время отправления последних поездов.

В будни с 31 июля по 30 августа на участке Бескудниково — Лобня изменится расписание составов. На этом отрезке пути будут строить ТПУ «Лианозово». В эти дни с 22:30 до 6:00 на 7,5 часа поочередно будут закрываться главные пути.

«На Савеловском направлении у части поездов будет скорректирован режим остановок», — добавили в министерстве.

На Белорусском направлении время между поездами увеличат до 20 минут. Некоторые составы пропустят станции Беговая и Тестовская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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