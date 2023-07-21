21 июля 2023, 11:12
Расписание поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД изменят 23 июля
График движения пригородных поездов изменится на Белорусском и Савеловском направлениях МЦД 23 июля. Это связано с модернизацией системы управления движением на участке от Филей до Савеловского вокзала, которую проводят для подготовки к запуску МЦД-4.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, путь на Одинцово будет закрыт на участке от Савеловского до Белорусского вокзала с 00:40 до 08:10 23 июля. Также не будут ходить электрички по одному из главных путей на участке от Белорусского вокзала до Филей.
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Интервалы движения на участке с 23:30 субботы до 09:00 воскресенья увеличатся до часа. Узнать актуальное расписание движения можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЦППК.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
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