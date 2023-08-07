Подмосковье 07 августа 2023, 13:28 Расписание поездов Курского, Рижского, Горьковского направлений и МЦД-2 изменится в августе Московская железная дорога

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Расписание части поездов Курского, Рижского и Горьковского направлений, а также МЦД-2 изменится в августе. Корректировки внесли из-за ремонта на станциях Люблино-Сортировочное и Железнодорожная.

На станции Люблино-Сортировочное работы запланировали с 9 по 11 августа с 22:20 до 05:15. Там будут менять стрелочный перевод. Из-за этого некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, время прибытия и отправления изменится. Часть поездов отменят.

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На Железнодорожной будут укладывать новый стрелочный перевод и проектировать еще три. Работы проведут с 22:50 10 августа до 03:50 14 августа.

«На период работ движение поездов на участке Реутов — Железнодорожная Горьковского направления будет организовано по одному пути, что также повлияет на расписание», — уточнили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в регионе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Уже с сентября перерывы между электричками сократятся с 20 до шести минут.

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