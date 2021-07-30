Расписание поездов изменится на МЦД‑2 в августе

На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД изменили график движения поездов 2-5, 7-8 и 14–15 августа. Расписание пришлось скорректировать из-за плановых путевых работ на участке Павшино — Нахабино и станции Павшино.

Как сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, такие работы необходимо проводить регулярно для обеспечения безопасности и надежности поездок.

Первый путь станции Павшино будет закрыт с 22:00 до 05:00 со 2 по 5 августа, поэтому в этом время электропоезда на прилегающих участках проследуют в реверсивном режиме с увеличенными интервалами. Некоторые поезда будут следовать по укороченным маршрутам от или до Курского вокзала, Нахабино, Красного Балтийца, Тушинской, Щербинки и Подольска. Часть пригородных поездов и вовсе отменят на время работ.

В выходные дни, 7–8 августа и 14–15 августа, 02:20 до 14:20 закроют первый путь на участке «Нахабино — Павшино».

«В дни наименьшего пассажиропотока у специалистов назначены масштабные работы по обслуживанию инфраструктуры. В указанное время пригородные поезда будут курсировать по одному пути поочередно в обоих направлениях», — сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Некоторые поезда будут курсировать по укороченному маршруту от или до Нахабино, Стрешнево, Волоколамска, Дедовска, Тушинской, Курьяново и Курского вокзала. У части электропоездов изменится режим остановок, а несколько поездов выведут из расписания.