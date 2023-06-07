Подмосковье 07 июня 2023, 17:12 Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в июне Минтранс Подмосковья

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График движения ряда рейсов пригородных поездов Горьковского направления МЖД изменится в некоторые дни июня, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Ограничения связаны с реконструкцией станции Железнодорожная (городской округ Балашиха — прим.ред), которая станет конечным пунктом на предстоящей линии МЦД-4.

Специалисты проводят монолитные работы по установке стен в южном вестибюле со стороны улицы Советская и сходов на платформы, на которых ведется укладка плит и монтаж навесов. Уровень готовности объекта составляет 80%.

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В период с 10 по 13 и с 18 по 19 июня с 18:00 до 04:30 на станции закроют первый и второй главные пути для их переноса на новое местоположение. Во время работ часть рейсов выведут из расписания, некоторые электрички проследуют без остановок на платформах Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино. Интервалы движения поездов будет увеличено, время отправления и количество остановок скорректируют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о предстоящем открытии диаметров МЦД-3 и МЦД-4 в сентябре этого года.

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