Подмосковье 04 мая 2023, 19:12 Расписание поездов Горьковского направления изменилось до 10 мая АО «Центральная ППК»

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График поездов Горьковского направления до 10 мая изменится. Об этом сообщили в минтрансе Московской области со ссылкой на ЦППК.

Корректировки стали возможными из-за реконструкции Курского вокзала и подготовки к запуску нового D4.

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Большая часть поездов будут следовать только от и до Нижегородской станции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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