04 мая 2023, 19:12
Расписание поездов Горьковского направления изменилось до 10 мая
График поездов Горьковского направления до 10 мая изменится. Об этом сообщили в минтрансе Московской области со ссылкой на ЦППК.
Корректировки стали возможными из-за реконструкции Курского вокзала и подготовки к запуску нового D4.
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Большая часть поездов будут следовать только от и до Нижегородской станции.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
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