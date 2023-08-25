Подмосковье 25 августа 2023, 06:00 Расписание поездов четырех направлений МЖД и МЦД-2 изменится в выходные Минтранс Подмосковья

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В выходные график электричек Горьковского, Казанского, Курского, Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится. На их участках будут вести работы по развитию путевой инфраструктуры.

С 1:20 26 августа до 1:20 28 августа на станции Каланчевская будут электрификацировать новые пути для МЦД-4.

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«Одновременно с 2:10 26 августа до 4:30 27 августа также для запуска МЦД-4 на участке Москва-Пассажирская-Курская — Карачарово будет проведена модернизация путевой инфраструктуры. С 7:00 до 17:00 26 августа на станции Фаустово Казанского направления железнодорожники заменят стрелочный перевод», — уточнили в Минтрансе Подмосковья.

В это время несколько электричек выведут из расписания. Другие поезда проследуют по укороченному маршруту.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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