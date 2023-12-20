Подмосковье 20 декабря 2023, 12:17 Расписание поездов «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево изменится 24 декабря Аэроэкспресс

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Минтранс Подмосковья предупредил о проведении работ на железной дороге 24 декабря, из-за которых изменится расписание поездов «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево и обратно. Некоторые рейсы отменят.

Добраться в аэропорт Шереметьево можно будет на автобусах от станции метро «Ховрино». Они будут ходить каждые 10 минут.

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Поезда «Аэроэкспресса» до аэропорта Шереметьево и обратно 24 декабря будут ходить с увеличенным интервалом от часа до трех часов. Обычное расписание восстановится после 15:00.

Актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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