20 декабря 2023, 12:17
Расписание поездов «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево изменится 24 декабря
Минтранс Подмосковья предупредил о проведении работ на железной дороге 24 декабря, из-за которых изменится расписание поездов «Аэроэкспресса» в аэропорт Шереметьево и обратно. Некоторые рейсы отменят.
Добраться в аэропорт Шереметьево можно будет на автобусах от станции метро «Ховрино». Они будут ходить каждые 10 минут.
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Поезда «Аэроэкспресса» до аэропорта Шереметьево и обратно 24 декабря будут ходить с увеличенным интервалом от часа до трех часов. Обычное расписание восстановится после 15:00.
Актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс».
Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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