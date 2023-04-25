25 апреля 2023, 04:28
График движения «Аэроэкспрессов» до Шереметьево и Внуково изменится в апреле и мае
Расписание рейсов «Аэроэкспресс», следующих во Внуково и Шереметьево, изменится в апреле и мае. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.
Будет скорректирован график движения поездов по направлению в аэропорт Внуково на период с 24 апреля по 20 мая. Также по 30 апреля и 6 и 7 мая рейсы в Шереметьево проследуют по измененному расписанию.
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Актуальную информацию о движении поездов можно узнать на сайте перевозчика.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе.
РЖД
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Внуково
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