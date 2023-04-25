Подмосковье 25 апреля 2023, 04:28 График движения «Аэроэкспрессов» до Шереметьево и Внуково изменится в апреле и мае «Аэроэкспресс»

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Расписание рейсов «Аэроэкспресс», следующих во Внуково и Шереметьево, изменится в апреле и мае. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Будет скорректирован график движения поездов по направлению в аэропорт Внуково на период с 24 апреля по 20 мая. Также по 30 апреля и 6 и 7 мая рейсы в Шереметьево проследуют по измененному расписанию.

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Актуальную информацию о движении поездов можно узнать на сайте перевозчика.

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