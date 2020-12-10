Расписание подмосковных электричек изменят с 13 декабря

Новое расписание движения получат электрички, проходящие в пределах Московского транспортного узла, с 13 декабря. Для удобства пассажиров на рейсы выйдет 68 дополнительных поездов в будни и 56 — в выходные. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

Изменение в расписании и дополнительные поезда позволят сократить время их ожидания. Кроме того, у некоторых поездов появятся дополнительные остановки. С основными изменениями можно ознакомиться ниже.

Ярославское направление

По рабочим дням

№6528 Москва — Болшево, время отправления — 7:52;

№6525 Болшево — Москва, время отправления — 9:15.

Ежедневно:

№6580 Москва — Болшево, время отправления — 16:33;

№6089 Пушкино — Москва, время отправления — 8:34.

Несколько поездов будет останавливаться на станциях Лосиноостровская и Ростокино. При выходе с последней пассажиры могут пересесть на МЦК.

Казанское направление

По рабочим дням:

№6410 Москва — Быково, время отправления — 16:56;

№6569 Ипподром — Москва, время отправления — 15:03.

Павелецкое направление

По рабочим дням:

№6721 Москва — Бирюлево, время отправления — 16:11;

№6722 Бирюлево — Москва, время отправления — 17:00;

№6727 Москва — Бирюлево, время отправления — 18:39;

№6728 Бирюлево — Москва, время отправления — 19:29.

Горьковское направление

Здесь ускорят график движения поездов от Москвы до станции Железнодорожная. Теперь добраться можно быстрее на три-четыре минуты.

Кроме того, между станцией Железнодорожная и столицей пустят два дополнительных экспресса.

По рабочим дням:

№7064 Москва — Крутое, время отправления — 17:37;

№7061 Крутое — Москва, время отправления — 19:28;

№7092 Москва — Крутое, время отправления — 20:27.

Два маршрута электропоездов продлено от Орехова до Крутого.



По пятницам вместо поезда №7062 Москва — Владимир отправлением в 20:27 назначен поезд №7090 Москва — Владимир, время отправления — 19:22.

МЦД-1, Белорусское и Савеловское направления

По рабочим дням:

№6192 Одинцово — Лобня, время отправления — 13:18;

№6196 Одинцово — Лобня, время отправления — 13:49;

№6204 Одинцово — Лобня, время отправления — 14:19.

По рабочим дням продлят маршруты до Одинцова:

№6169 Лобня — Одинцово, время отправления — 10:53;

№6175 Лобня — Одинцово, время отправления –11:42;

№6181 Лобня — Одинцово, время отправления –12:13.

Часть поездов поедет по продленному маршруту до Одинцова и Икши.

МЦД-2, Курское и Рижское направления

Часть поездов поедет по продленному маршруту до Подольска и Столбовой.

Кроме того, с 1 января 2021 года на Киевском направлении пустят два дополнительных фирменных экспресса по маршруту Москва — Калуга.

Также с 30 декабря по 11 января скорректируют часть тарифов на проезд в фирменных экспрессах из Москвы и обратно в следующие города: Александров, Дубна, Владимир, Калуга, Рязань, Тула.

Стоимость билетов может увеличиться как в большую, так и в меньшую сторону. К примеру, 31 декабря проезд по маршруту Москва Курская — Владимир обойдется пассажирам в 860 рублей. В непраздничные дни — 680 рублей.

Также в некоторые праздничные дни цена на билеты будет ниже обычной. В первый день нового года проезд на поезде из Москвы до Владимира обойдется в 680 рублей вместо 760. 11 января уехать из Москвы в Рязань можно за 590 рублей вместо 620.

Оформить билеты на фирменные экспрессы можно на железнодорожных станциях и на сайте ЦППК. Актуальная информация обо всех тарифах будет доступна на сайте, в приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на станциях после 16 декабря.

Проезд в электричках и фирменных экспрессах возможен только в масках. Пассажиры могут купить средства индивидуальной защиты в билетных кассах на станциях или у кассиров-контролеров во время поездки.