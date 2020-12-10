Расписание подмосковных электричек изменят с 13 декабря
Изменение в расписании и дополнительные поезда позволят сократить время их ожидания. Кроме того, у некоторых поездов появятся дополнительные остановки. С основными изменениями можно ознакомиться ниже.
Ярославское направление
По рабочим дням
- №6528 Москва — Болшево, время отправления — 7:52;
- №6525 Болшево — Москва, время отправления — 9:15.
Ежедневно:
- №6580 Москва — Болшево, время отправления — 16:33;
- №6089 Пушкино — Москва, время отправления — 8:34.
Несколько поездов будет останавливаться на станциях Лосиноостровская и Ростокино. При выходе с последней пассажиры могут пересесть на МЦК.
Казанское направление
По рабочим дням:
- №6410 Москва — Быково, время отправления — 16:56;
- №6569 Ипподром — Москва, время отправления — 15:03.
Павелецкое направление
По рабочим дням:
- №6721 Москва — Бирюлево, время отправления — 16:11;
- №6722 Бирюлево — Москва, время отправления — 17:00;
- №6727 Москва — Бирюлево, время отправления — 18:39;
- №6728 Бирюлево — Москва, время отправления — 19:29.
Горьковское направление
Здесь ускорят график движения поездов от Москвы до станции Железнодорожная. Теперь добраться можно быстрее на три-четыре минуты.
Кроме того, между станцией Железнодорожная и столицей пустят два дополнительных экспресса.
По рабочим дням:
- №7064 Москва — Крутое, время отправления — 17:37;
- №7061 Крутое — Москва, время отправления — 19:28;
- №7092 Москва — Крутое, время отправления — 20:27.
Два маршрута электропоездов продлено от Орехова до Крутого.
По пятницам вместо поезда №7062 Москва — Владимир отправлением в 20:27 назначен поезд №7090 Москва — Владимир, время отправления — 19:22.
МЦД-1, Белорусское и Савеловское направления
По рабочим дням:
- №6192 Одинцово — Лобня, время отправления — 13:18;
- №6196 Одинцово — Лобня, время отправления — 13:49;
- №6204 Одинцово — Лобня, время отправления — 14:19.
По рабочим дням продлят маршруты до Одинцова:
- №6169 Лобня — Одинцово, время отправления — 10:53;
- №6175 Лобня — Одинцово, время отправления –11:42;
- №6181 Лобня — Одинцово, время отправления –12:13.
Часть поездов поедет по продленному маршруту до Одинцова и Икши.
МЦД-2, Курское и Рижское направления
Часть поездов поедет по продленному маршруту до Подольска и Столбовой.
Кроме того, с 1 января 2021 года на Киевском направлении пустят два дополнительных фирменных экспресса по маршруту Москва — Калуга.
Также с 30 декабря по 11 января скорректируют часть тарифов на проезд в фирменных экспрессах из Москвы и обратно в следующие города: Александров, Дубна, Владимир, Калуга, Рязань, Тула.
Стоимость билетов может увеличиться как в большую, так и в меньшую сторону. К примеру, 31 декабря проезд по маршруту Москва Курская — Владимир обойдется пассажирам в 860 рублей. В непраздничные дни — 680 рублей.
Также в некоторые праздничные дни цена на билеты будет ниже обычной. В первый день нового года проезд на поезде из Москвы до Владимира обойдется в 680 рублей вместо 760. 11 января уехать из Москвы в Рязань можно за 590 рублей вместо 620.
Оформить билеты на фирменные экспрессы можно на железнодорожных станциях и на сайте ЦППК. Актуальная информация обо всех тарифах будет доступна на сайте, в приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на станциях после 16 декабря.
Проезд в электричках и фирменных экспрессах возможен только в масках. Пассажиры могут купить средства индивидуальной защиты в билетных кассах на станциях или у кассиров-контролеров во время поездки.