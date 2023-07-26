Подмосковье 26 июля 2023, 16:04 Расписание подмосковных электричек изменится в августе из-за подготовки к запуску МЦД-2 Минтранс Подмосковья

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Расписание электричек Савеловского, Белорусского, Курского, Рижского, Горьковского и Казанского направлений изменится в августе в связи с подготовкой к запуску МЦД-2. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На станции Каналстрой и перегоне Каналстрой — Вербилки с 1 по 11 августа, кроме выходных дней, будет проводиться модернизация объектов энергообеспечения. Из-за этого несколько поездов будут следовать по укороченному маршруту.

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На станции Фили с 1 по 31 августа будут временно закрыты некоторые пути — это нужно для строительства в пункте будущего МЦД-4 Тестовская. На период работ изменится расписание некоторых поездов, в том числе аэроэкспрессов.

На перегоне Царицыно — Люблино-Сортировочное со 2 по 11 августа и с 20 по 25 августа железнодорожники заменят несколько стрелочных переводов. Это также повлияет на график движения поездов — некоторые электрички отменят.

Ознакомиться со всеми изменениями в расписании поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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