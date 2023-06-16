Подмосковье 16 июня 2023, 13:40 Расписание подмосковных автобусов «Мострансавто» стало доступно в Telegram Минтранс Подмосковья

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Пассажиры «Мострансавто» могут скачать расписание автобусов в Telegram. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Мы постоянно проверяем наличие графиков движений на всех остановочных пунктах по пути следования наших маршрутов, а это около 15 тысяч точек. Сейчас для удобства пассажиров мы запустили дополнительный сервис, и расписание можно скачать с помощью Telegram-бота», — прокомментировал генеральный директор компании Сергей Кайгородов.

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Для того, чтобы скачать расписание, следует указать номер маршрута, конкретную остановку и сохранить файл в удобном формате. Пассажиры также могут получить информацию о расписании маршрутов у виртуального помощника по номеру: 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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