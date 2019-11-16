Расписание общественного транспорта в Подмосковье изменят. Но только на эти выходные

Минтранс Московской области напомнил об изменениях работы общественного транспорта и ограничении движения на ряде направлений в эти выходные.

На Савеловском направлении с 15 ноября по 19 ноября на время путевых работ на перегоне «Бескудниково — Москва» из расписания выведут несколько электропоездов, а также по два последних аэроэкспресса между Москвой и аэропортом Шереметьево.

16 и 17 ноября из расписания выведут несколько пригородных поездов, изменится время отправления и прибытия, режим остановок электропоездов. На период проведения работ назначены компенсационные автобусы.

На Ярославском направлении 16 и 17 ноября на время работ на участке «Москва — Лосинопетровская» будут отменены некоторые пригородные поезда и экспрессы, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Болшево, Щелково, Фрязево, Пушкино, Сергиев Посад и Александров. Часть электричек проследует без остановок.

На Белорусском направлении 17 ноября на время работ на участке Фили — Кунцево-1 часть пригородных поездов проследуют без остановок некоторых станций, у электропоездов изменится время отправления и прибытия.

На Рижском направлении с 17 по 20 ноября на период работ на участке Тушино — Павшино некоторые электрички изменят маршрут следования.

На Московском малом кольце (дорога А107) на участке от Симферопольского до Брестского шоссе и на участке от Егорьевского до Рязанского шоссе ведутся работы по реконструкции. Движение транспорта ограничат.

Также ограничения движения введут на Дмитровском шоссе, где реконструируют участок с 23,5 км по 24,2 км и участок с 26,1 км по 29,6 км. Кроме того, ремонтные работы ведутся на участке с 29,4 км по 35,2 км Ярославского шоссе и на участках с 22,4 км по 26 км, на 38,9 км, на 65,4 км Новорязанского шоссе.