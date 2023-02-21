Подмосковье 21 февраля 2023, 12:41 Расписание общественного транспорта изменят в Подмосковье в праздники

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В праздничные и выходные дни в Подмосковье изменится график движения общественного транспорта. Автобусы будут работать по расписанию выходного дня с 23 по 26 февраля.

В работе задействуют 6,5 тысячи автобусов, из которых 3,3 тысячи от перевозчика «Мострансавто».

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Изменится также расписание электричек. Они будут работать по расписанию пятницы 22 февраля, с 23 по 25 — по расписанию субботы, а 26 — воскресенья.

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Дополнительные экспрессы назначат на маршруты № 7031 Курский вокзал — Тула-1 с отправлением в 10:21 и № 7030 Тула-1 — Курский вокзал с отправлением в 13:47 с 23 по 26 февраля, № 7051 Рязань-2 — Казанский вокзал с отправлением в 15:45 26 февраля и № 7084 Курский вокзал — Владимир с отправлением в 09:35 23 и 26 февраля.

Меры безопасности усилят на всех транспортных объектах региона. Специалисты проверят исправность всех узлов и агрегатов, а с водителями проведут инструктажи.

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