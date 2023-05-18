Подмосковье 18 мая 2023, 23:57 Расписание электропоездов изменится на западном радиусе будущего МЦД-4 на две недели Минтранс Подмосковья

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С 20 мая по 2 июня изменится расписание поездов на западном радиусе будущего МЦД-4. Корректировки введут из-за реконструкции участка Минская — Киевский вокзал, сообщили в минтрансе Московской области.

Один из путей на модернизируемом участке закроют, поэтому составы будут курсировать по остальным.

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«В эти дни часть поездов проследует от/до станции Минская вместо Киевского вокзала. На данном участке интервал движения увеличится до 30 минут, на участке Апрелевка — Минская останется неизменным», — уточнили в ведомстве.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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