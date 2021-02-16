Расписание электричек Подмосковья и столицы изменится в праздничные дни февраля и марта
Движение электричек Московского транспортного узла изменят на праздниках в феврале и марте. Коррективы внесли в МЖД и ЦППК. Об этом предупредили жителей столицы и Подмосковья.
Изменения внесли для удобства пассажиров, которые планируют свои поездки в перенесенный рабочий день и на праздниках.
Обновления учтут на железнодорожных станциях и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».
Поезда будут отправляться по измененному графику:
• 19 и 20 февраля — по расписанию пятницы;
• 21, 22 февраля и 6 марта — по расписанию субботы;
• 23 февраля, 7 и 8 марта — по расписанию воскресенья;
• 24 февраля и 9 марта — по расписанию понедельника.
Кроме того, 22 и 23 февраля для комфорта пассажиров на участке МЦД-2 Курская — Дмитровская электрички начнут следовать без дневного окна.
Ранее стало известно, что еще восемь железнодорожных станций Подмосковья модернизируют в 2021 году.