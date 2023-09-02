Подмосковье 02 сентября 2023, 18:40 Расписание электричек от Курского вокзала до Железнодорожной станции изменится до запуска МЦД-4 Минтранс Подмосковья

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График поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной до момента запуска МЦД-4 изменится. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«С 2:30 2 сентября до 2:30 3 сентября часть поездов отменят, а интервал движения будет увеличен до 40 минут, большая часть поездов проследуют без остановок на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино, Чухлинка в обе стороны», — уточнили в ведомстве.

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Один из путей на участке от Реутова до Железнодорожной из-за ремонта закроют. На это время ЦППК назначила компенсационные автобусы.

С 4 сентября почти все пригородные поезда будут останавливаться на станции Ольгино вместо Железнодорожной. При этом на Курском вокзале составы будут прибывать на новую платформу.

От станции Железнодорожная до Саввино можно добраться на автобусе № 1, до Темниково — № 4, до Павлино — № 9, до Ольгино — № 12, Полтево — № 23 и 29, Пуршево — № 33, Торбеево — № 65 и других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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