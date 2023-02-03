Подмосковье 03 февраля 2023, 18:02 Расписание электричек на МЦД-1 и Савеловском направлении временно изменится в начале февраля

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График движения пригородных поездов на Савеловском направлении и МЦД-1 скорректирован с 3 по 5 февраля. Изменения произошли на фоне проведения работ на станции Марк в рамках строительства транспортно-пересадочного узла «Лианозово».

Жителей Подмосковья информируют, что с пятницы на субботу, с 23:30 до 05:30, на станции Марк закроют путь на Москву, с субботы на воскресенье — из Москвы. Отмечается, что на участке от Лобни до указанной станции поезда будут следовать в реверсивном режиме.

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По пятницам и субботам, после 23:00, часть поездов на Савеловском направлении будет выведена из расписания, а интервалы движения увеличатся до часа. Также у некоторых рейсов изменится режим остановок.

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Пассажиров просят заранее планировать поездки. Актуальное расписание поездов можно уточнить на официальном сайте ЦППК.

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