Подмосковье 28 июня 2023, 13:41 Расписание электричек на Ленинградском направлении МЖД изменится с 1 июля АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Расписание движения некоторых пригородных поездов изменится на Ленинградском направлении МЖД с 1 по 14 июля. Это связано с работами по модернизации инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в будние дни пригородные поезда на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково будут ходить по измененному расписанию, а часть поездов отменят. При этом интервалы движения будут увеличены.

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В сторону Москвы в утренние часы пик интервалы увеличатся до 20 минут, с 11:00 до 12:00 — до одного часа, с 12:00 до 14:30 — до 2,5 часа, а после 20:00 — до 40 минут. По направлению из столицы в утренний пик интервалы увеличатся до 20 минут, с 10:30 до 14:30 поезда не будут двигаться, а после 20:00 — до 40 минут. При этом часть поездов будет следовать от и до станций Сходня и Химки, а часть проследует с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала.

Подробнее узнать об изменениях пассажиры могут на информационных стендах и на сайте РЖД.

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